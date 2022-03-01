ЄС виділить 500 млн євро на подолання гуманітарних наслідків війни РФ проти України

Європейський бюджет уперше використають на закупівлю та постачання військового обладнання для країни, на яку скоєно напад.

Європейський Союз виділить 500 млн євро, щоб упоратися з гуманітарними наслідками війни РФ проти України.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наш союз вперше використовує європейський бюджет для закупівлі та постачання військового обладнання для країни, на яку скоєно напад. 500 млн євро для європейського механізму миру, щоб підтримати оборону України. Ми тепер також відповідатимемо цьому [виділивши] принаймні 500 млн євро з бюджету ЄС, щоб упоратися з гуманітарними наслідками цієї трагічної війни і в країні, і для біженців", – сказала фон дер Ляєн на термінових дебатах Європейського парламенту, присвячених вторгненню Росії в Україну.

Вона зазначила, що ЄС пропонує активізувати механізм тимчасового захисту, щоб забезпечити біженцям з України безпечний статус і доступ до шкіл, до медичних послуг і роботи.

"Вони заслуговують на це. Ми маємо зробити це зараз. І ми знаємо, що це тільки початок. Більше українців потребуватимуть нашого захисту і солідарності, ми є і підтримуватимемо їх", – запевнила фон дер Ляєн.

Раніше 1 березня Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що негайно працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.