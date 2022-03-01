Британія прийме 100 тисяч українців

Ще 100 тисяч українців, які рятуються від війни, що розв'язала Росія, зможуть приїхати до Великобританії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Пріті Патель, передає Guardian.
"Схема буде розширена, тому будь-хто, хто є батьками, бабусею та дідусем, дитиною старше 18 років або братом чи сестрою громадянина України, який проживає у Великобританії, може подати заявку на приїзд до них".
Також буде створено новий візовий спонсорський маршрут, який дозволить британським компаніям привозити українців у Велику Британію, зазначила Патель.