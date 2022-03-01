Джонсон: Російське вторгнення в Україну перевершило всі найгірші сценарії

На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну виглядає гірше, ніж він очікував, додавши, що Європа зараз є свідком розгортання катастрофи.

«Боюсь говорити, однак трагедія, яку ми пророкували, відбулася, і вона гірша за всі наші пророцтва. Ми спостерігаємо розгортання катастрофи на Європейському континенті», - передає слова Джонсона телеканал CNN.

«Очевидно, що Володимир Путін готовий використати варварську тактику проти ні в чому невинних цивільних осіб, бомбардувати багатоповерхівки, запускати ракети в багатоквартирні будинки, вбивати дітей, і ми спостерігаємо це дедалі більше», — додав він.

Виступаючи разом зі своїм польським колегою у Варшаві, прем'єр-міністр Великобританії віддав належне «лідерству та мужності», виявленій президентом України Володимиром Зеленським, який, за його словами, «надихнув і мобілізував» світ.

Джонсон також зауважив, що президент Росії Путін недооцінив «пристрасне бажання українського народу захищати свою країну».

«Я абсолютно переконаний – переконаний більше, ніж будь-коли: у міру розвитку цього жахливого конфлікту Путін зазнає невдачі. Я вважаю, що Путін має зазнати невдачі і що нам вдасться захистити та зберегти суверенну, незалежну та демократичну Україну», — додав він.

Раніше британський прем'єр закликав керівників держав G7 та інших світових лідерів далі постачати Україні захисну зброю і тиснути на путінський режим.