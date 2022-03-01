Україна відкликає на консультації послів з Грузії та Киргизстану

Україна відкликає свого посла з Киргизстану та Грузії. Таке рішення ухвалено у звʼязку з виправданням агресії проти України у випадку Киргизстану і за перепони для добровольців, які хочуть допомогти, у випадку Грузії.

Про це під час звернення заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо наших дипломатів. Наші дипломати просто зараз реалізовують справедливі та абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації. За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій", – заявив президент.

Нагадаємо, станом на вчора декілька тисяч іноземців долучилися до опору путінському режиму. Для запису в Інтернаціональний легіон і по всі деталі потрібно звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі. Контактну інформацію можна знайти на сайті посольства.