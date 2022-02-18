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Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії, – Резніков

Міністр оборони закликав мешканців тимчасово окупованих териорій не вірити російській дезінформації. 

Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії, – Резніков
Фото: EPA/UPG

Москва готує визнання окремих районів Донецької і Луганської областей за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду. 

При цьому Кремль готує визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежно від того, чи вдастся цей сценарій втілити.

"Просто щоб мати цей варіант на столі. Вчора близько 21:40 знову було обстріляно Станицю Луганську – пошкоджено газогін і будинок. Обстрілювали Щастя, Попасну. На території ОРДЛО вночі в окупаційних адміністраціх залякували людей, що ЗСУ начебто готуються до наступу. Це фейкова інформаційна робота", – зазначив міністр.

Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці. 

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Нагадаємо, цього тижня Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. У Кремлі сказали, що Путін "прийняв до відома" звернення Держдуми, але погоджується, що таке визнання суперечить Мінським домовленностям. Водночас країна-агресор постійно звинувачує в порушенні "Мінська" Україною і намагається видати свої обстріли за ЗСУ. 

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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