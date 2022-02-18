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У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen

Екіпаж евакуювався на шлюпках, рятувальна операція триває.

Фото: твіттер
Неподалік Азорських островів у Атлантичному океані виникла пожежа на судні Felicity Ace, яке перевозить автомобілі. Загалом на борту судна близько 4 тисяч елітних Porsche, Bentley та Volkswagen. Вантаж прямує з Порту Емден у Німеччині у порт Девісвілл в американському штаті Род-Айленд.

Агентство Associated Press з посиланням на ВМС Португалії повідомляло, що Екіпаж Felicity Ace подав сигнал лиха після того, як на одній із вантажних палуб спалахнула пожежа, і незабаром після цього судно було оголошено "некерованим".

Усі 22 члени екіпажу евакуювалися на шлюпках, частину з них підібрали торгові судна, що опинилися неподалік. У порятунку також взяв участь патрульний катер військово-морського флоту Португалії. 

Фото пожежі на Felicity Ace зроблено з борта одного з кораблів, що проходять поруч.

Фото: твіттер

Як уточнює The Drive, на борту Felicity Ace знаходяться автомобілі Porsche та інших брендів Volkswagen Group – це підтвердили представники автовиробників. Багато клієнтів у соцмережах та на форумах вже висловили занепокоєння тим, що замовлені ними рідкісні автомобілі можуть бути пошкоджені та знищені внаслідок інциденту.

Автовоз відбув із Німеччини 10 лютого і мав прибути до США вранці 23 лютого. За останніми даними, на Felicity Ace, що дрейфує, триває пожежа, триває рятувальна операція.

За даними CNN, причину пожежі наразі не встановлено. 

Компанія Porsche підтвердила наявність її автомобілів на борту судна.

"Хоча ще зарано говорити про те, що сталося, і про наступні кроки, ми разом із нашими колегами з Porsche AG підтримуємо наших клієнтів і наших дилерів, наскільки це можливо, у пошуку рішень", – сказав очільник департаменту зі зв'язків із громадськістю Porsche Cars у Північній Америці Ангус Фіттон. 

Судно Felicity Ace вантажністю понад 17 тис. тонн регулярно використовувалося як чартерний автовоз для VW Group.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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