Всі держави-члени Євросоюзу готові підтримати санкції проти РФ, - Боррель

Жозеп Боррель перед початком саміту ЄС-Африка та після неформального обговорення лідерами ЄС ситуації щодо нарощування російських військових сил навколо України заявив, що всі країни-члени Євросоюзу готові підтримати санкції проти Російської Федерації.

Як повідомляє "Укрінформ", в ЄС занепокоєні посиленням обстрілів з боку окупантів, а також пропозиціями російської Держдуми визнати самопроголошені республіки.

"Ми все ще віримо у дипломатичний процес. З іншого боку, і рада ЄС була сьогодні проінформована про це, ми вже підготували повний пакет санкцій ... дуже жорсткий пакет санкцій. І, як Високий представник, я готовий представити цей пакет Раді ЄС, тому що саме Рада ЄС має відповідальність та спроможність ухвалювати санкції. Від мене залежить представлення цього пакету санкцій, і я зроблю це, щойно це буде необхідним. Якщо агресія відбудеться», - зазначив Боррель.

Він сказав - навіть з огляду на те, що ці санкції країни Євросоюзу мають ухвалювати одноголосно, Рада ЄС їх підтримає.

Боррель додав, що однією з головних складових санкцій є питання енергетики.

"Європа повністю об’єднана навколо цього питання. Санкції вимагають одностайності всіх країн-членів. Але сьогодні під час Європейської Ради, всі підтвердили згоду. Існує єдність у тому, щоб застосувати його (пакет санкцій – ред.)", - додав Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики.

Нагадаємо, 15 лютого американський президент Джо Байден нагадав російському керівництву, що вторгнення в Україну матиме для Росії "надзвичайні" наслідки. "США та союзники готові включити потужні санкції,ті, які не були включені у 2014 році, коли РФ окупувала Крим", - заявив Байден.

Президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Києві, що Україні не надали перелік підготованих Заходом санкцій на випадок нового вторгнення Росії.