У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
ГоловнаСвіт

Росія зараз проводить операції "під фальшивим прапором", – Ліз Трасс

Україна готова до будь-якого сценарію. 

Росія зараз проводить операції "під фальшивим прапором", – Ліз Трасс
Фото: EPA/UPG

Росія проводить проти України так звані операції під фальшивим прапором. Про це на брифінгу в Києві повідомила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Ми зараз бачимо, як це відбувається, ми заявили, що Росія є агресором. Ми будемо продовжувати виявляти ці операції "під фальшивим прапором", виявляти кібератаки і спроби підірвати стабільність України", – зазначила вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що Україна з 2014 року вже бачила з боку Росії все: провокації, безпідставні обвинувачення, спотворення реальності, метою яких було покласти відповідальність за загострення на Україну і надати їй додаткові приводи для ескалації.

"Саме тому ми ведемо дуже швидку, ретельну і якісну роботу з усім світом, щоб спроби Росії спотворити реальність були безуспішними. Безумовно, ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, останні місяці президент, уряд, парламент міністерство закордонних справ працювали над тим, щоб підготувати Україну до будь-якого сценарію. Нам це вдалося, я можу ще раз підтвердити, що Україна зараз перебуває в сильній позиції. Росія буде намагатися створити різні ситуації, щоб покласти на нас відповідальність, але ми готові до будь-якого сценарію", – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, окупанти з 4:55 ранку 17 лютого і по 15 годину вчинили 42 обстріли, більшість – із забороненого Мінськими домовленностям важкого озброєння. Ворожі війська цілили в цивільну інфраструктуру, зокрема дитсадок і ліцей. При цьому медіа бойовиків звинувачують у цих обстрілах ЗСУ. 

Ще кілька тижнів тому США попереджали, що РФ для подальшої ескалації може проводити так звані false flag operation – провокаційні злочини, які вчиняє одна сторона для звинувачення в них іншої. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також