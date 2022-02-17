Росія зараз проводить операції "під фальшивим прапором", – Ліз Трасс

Росія проводить проти України так звані операції під фальшивим прапором. Про це на брифінгу в Києві повідомила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Ми зараз бачимо, як це відбувається, ми заявили, що Росія є агресором. Ми будемо продовжувати виявляти ці операції "під фальшивим прапором", виявляти кібератаки і спроби підірвати стабільність України", – зазначила вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що Україна з 2014 року вже бачила з боку Росії все: провокації, безпідставні обвинувачення, спотворення реальності, метою яких було покласти відповідальність за загострення на Україну і надати їй додаткові приводи для ескалації.

"Саме тому ми ведемо дуже швидку, ретельну і якісну роботу з усім світом, щоб спроби Росії спотворити реальність були безуспішними. Безумовно, ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, останні місяці президент, уряд, парламент міністерство закордонних справ працювали над тим, щоб підготувати Україну до будь-якого сценарію. Нам це вдалося, я можу ще раз підтвердити, що Україна зараз перебуває в сильній позиції. Росія буде намагатися створити різні ситуації, щоб покласти на нас відповідальність, але ми готові до будь-якого сценарію", – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, окупанти з 4:55 ранку 17 лютого і по 15 годину вчинили 42 обстріли, більшість – із забороненого Мінськими домовленностям важкого озброєння. Ворожі війська цілили в цивільну інфраструктуру, зокрема дитсадок і ліцей. При цьому медіа бойовиків звинувачують у цих обстрілах ЗСУ.

Ще кілька тижнів тому США попереджали, що РФ для подальшої ескалації може проводити так звані false flag operation – провокаційні злочини, які вчиняє одна сторона для звинувачення в них іншої.