Росія планує дестабілізувати Україну зсередини, - Нуланд

"Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти дій під чужим прапором".

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія готувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 тис. військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України... Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США, та НАТО, щоб виправдати її власні дії", - сказала Нуланд.

Вона також наголосила, що саме Росія виступає агресором, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ.

За словами Нуланд, Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

Заступниця держсекретаря США також наголосила, що НАТО не становить загрози для Росії, а рішення щодо членства ухвалюються лише країнами, які прагнуть стати членами Альянсу, та учасниками.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві напередодні представники США та Росії заявили про незмінність позиції щодо вимог Москви - юридичних гарантій нерозширення НАТО. Для Росії ці вимоги лишаються наріжними, а для США - неприйнятними.

Заступник голови МЗС Росії Рябков назвав маневри на території РФ "реакцією на військову співпрацю Заходу із Україною". Він також заявив, що Захід "грає із вогнем" і наголосив на тому, що переговори мають відбуватись у прискореному режимі.

При цьому російський дипломат сказав, Росія хоче, щоб на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні, було оформлено гарантії того, що Україна та Грузія "ніколи" не стануть членами Альянсу.

Раніше Нуланд також заявила, що США мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.