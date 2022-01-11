В ОДКБ озвучили план виведення "миротворців” з Казахстану

Виведення "миротворців" відбудеться "після виконання завдань у взаємодії з органами влади Казахстану".

"Миротворчі" сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) розробляють план передачі об'єктів, які наразі перебувають під їхнім контролем, силовикам Казахстану.

Про це заявив командувач "миротворчого" контингенту у Казахстані Андрій Сердюков, повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що виведення "миротворців" відбудеться "після виконання завдань у взаємодії з органами влади Казахстану". Іноземні війська із технікою вивезуть літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Раніше сьогодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення "миротворчої місії" військових країн ОДКБ – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Вивід іноземних військ із казахстанських міст має початися через два дні, процес може зайняти до 10 днів.

Нагадаємо, на тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти".

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

З початку протестів у Казахстані затримали близько 9900 людей. Точна кількість жертв невідома.