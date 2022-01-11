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Токаєв заявив про завершення "миротворчої місії" ОДКБ у Казахстані

Вивід іноземних військових почнуть через два дні. 

Токаєв заявив про завершення "миротворчої місії" ОДКБ у Казахстані
Протести в Алмати
Фото: ЕРА/UPG

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення "миротворчої місії" військових країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану.

Вивід іноземних військ із казахстанських міст має початися через два дні, процес може зайняти до 10 днів, пише "Казинформ".

"Загалом гостра фаза контртерористичної операції пройдена, ситуація в усіх регіонах стабільна. У звʼязку з цим заявляю, що основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена", – оголосив Токаєв.

Нагадаємо, на тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". 

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. 

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження. 

З початку протестів у Казахстані затримали близько 9900 людей. Точна кількість жертв невідома. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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