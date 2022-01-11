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Помер голова Європарламенту Давид Сассолі

Він перебував на стаціонарному лікуванні з 26 грудня. 

Помер голова Європарламенту Давид Сассолі
Давид Сассолі
Фото: Eadaily

Голова Європарламенту Давид-Марія Сассолі помер вранці 11 січня у віці 65 років. У грудні він був госпіталізований із "серйозними ускладненнями через дисфункцію в імунній системі".

Про смерть повідомив його прессекретар Роберто Куільо, пише Deutsche Welle.

Давид Сассолі з 26 грудня перебував на стаціонарному лікуванні в онкоцентрі італійського міста Авіано. Його спікер повідомив про це 10 січня.

Це була друга його госпіталізація за останній час – у вересні він лікувався від важкої форми пневмонії, не викликаної ковідом. 

Сассолі не збирався балотуватися на новий термін до Європарламенту, а на 13 січня цього року були призначені вибори його наступника.  

Європарламент – це законодавчий орган ЄС, що складається з 705 членів, має одного головуючого і обирається прямим голосуванням громадян Євросоюзу. 

Президент Європарламенту обирається на два роки, сам парламент – на пʼять. 

У минулому телеведучий і журналіст, Давид Сассолі потрапив до Європарламенту як лівоцентристський політик в 2009 році. З 2014 по 2019 був віцеголовою, потім – став сьомим італійцем, обраним на посаду президента цього органу. 

Сассолі підтримував деескалацію біля українських кордонів, і під час стягнення Росією своїх військ у квітні минулого року виступив із закликом до РФ "зробити крок назад і дотримуватися міжнародних зобовʼязань". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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