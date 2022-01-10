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Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні".

Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні
Фото: isra.com

Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу і знайти прийнятні та тривалі рішення для досягнення миру в Україні. Про це він заявив під час традиційної щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі..

Як повідомляє секретаріат глави Української греко-католицької церкви в Римі на інформаційному ресурсі УГКЦ, понтифік звернувся до присутніх зі словом, у якому вказав на головні глобальні проблеми в сучасному світі. 

"Закликаючи міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, Папа Франциск згадав також про Україну", - сказано у повідомленні.

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", – наголосив понтифік.

Нагадаємо, 24 грудня, у Різдво Христове за григоріанським календарем папа Римський Франциск виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), згадавши у ньому про Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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