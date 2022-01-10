В ОДКБ назвали офіційну кількість "миротворців" у Казахстані

На території Казахстану перебувають понад 2 000 військовослужбовців країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Таку інформацію було озвучено під час відеозустрічі лідерів країн ОДКБ, стенограма якої опублікована на сайті Кремля, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогодні – відповідно до рішення Ради колективної безпеки – в Республіці Казахстан розгорнуті та розпочали виконання поставлених завдань Колективні миротворчі сили ОДКБ у кількості 2 030 осіб та 250 одиниць техніки. Вони реалізують функції прикриття та забезпечення безпеки аеропортів, військових складів та інших стратегічних об'єктів", – сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Генсек ОДКБ Станіслав Зась розповів, що розгортання контингенту у повному обсязі завершено 9 січня.

"Протягом чотирьох діб літаками Повітряно-космічних сил Російської Федерації здійснено понад 108 рейсів. Контингенти колективних миротворчих сил дислоковані у містах Нур-Султан, Алмати та містах Алматинської області. Командні пункти розгорнуті на базі Військового інституту вільних військ у місті Алмати", – зазначив він.

Командує контингентом, який практично повністю складається із російських військових, генерал-полковник РФ Андрій Сердюков. Він є командувачем Повітряно-десантних військ РФ. За даними української військової розвідки, Сердюков керував операцією по захопленню Росією у 2014 році території АР Крим. Він також був безпосереднім керівником з формування і застосування угруповання російських військ на Донбасі.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

Як повідомляли, сьогодні відбувся онлайн-саміт Організації договору про колективну безпеку, яка надіслала в Казахстан свої війська на тлі масових протестів і заворушень. відкриваючи захід, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що на Казахстан готували терористичну атаку. За його словами, мирні протести використали для спроби захоплення влади.

Президент Росії Володимир Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан.