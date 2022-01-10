Токаєв на саміті ОДКБ заявив, що на Казахстан готували терористичну атаку

За його словами, мирні протести використали для спроби захоплення влади.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 10 січня відкрив онлайн-саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка надіслала в країну свої війська на тлі масових протестів і заворушень.

Токаєв заявив, що всі події в Казахстані є ланками одного ланцюга, вони підпорядковані "одному руйнівному замислу", підготовка до якого йшла тривалий час. Про це повідомляють "Новости Казахстана" в Telegram.

Він додав, що мова йде про спробу державного перевороту, а головною метою "терористів" було захоплення влади. Він сказав також, що Алмати і 9 регіонів опинились "в руках бандитів", а в якості приводу організатори заворушень використовували мирні мітинги.

"Як за єдиною командою проявились релігійні радикали, бандити, мародери і мілкі хулігани", – заявив Токаєв.

Президент республіки сказав, що найближчим часом будуть представлені докази організації терористичної атаки на Казахстан.

Внесення пропозицій щодо нового складу уряду, розпущеного під час протестів, відбудеться 11 січня.

Він додав, що нині в Казахстані перебуває близько 2030 надісланих від ОДКБ військових і 230 одиниць техніки, пише казахстанське медіа "Хабар 24" у Telegram.

Нагадаємо, на тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". До складу ОДКБ, крім Казахстану, входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Керувати операцією призначили російського генерала, який керував окупацією Криму.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

З початку протестів у Казахстані затримали близько 8000 людей. Точна кількість жертв невідома.