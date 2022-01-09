На білорусько-польському кордоні сталися сутички, постраждала прикордонниця

У ніч на 9 січня польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю 33 мігрантів, які намагалися потрапити до Польщі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що внаслідок сутичок постраждала представниця польської прикордонної служби.

"Сьогодні до 7 години ранку затримано 33 іноземці, які силою проривалися на ділянках у Черемсі та Шудзяловому. Госпіталізовано співробітницю прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час спроби прориву іноземці кидали у польських прикордонників каміння та шумові петарди.

"Представниця прикордонної служби отримала травми голови та перебуває у лікарні", - повідомили прикордонники.

W sobotę 08.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.

Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

2 грудня 2021 року набули чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі.