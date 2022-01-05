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ДПСУ виготовила майже 2000 бухт колючого дроту для кордону із Білоруссю

Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. 

ДПСУ виготовила майже 2000 бухт колючого дроту для кордону із Білоруссю
Фото: dpsu.gov.ua

Державна прикордонна служба виготовила на власних потужностях майже 2000 бухт колючого дроту, який буде скеровано для встановлення на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"На сьогодні в розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу "Єгоза" та сітку рабицю. Також створено необхідний штат групи забезпечення, який працює позмінно", – розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час відвідування цеху з виробництва дротяних загороджень.

"Така робота є вкрай актуальною. Враховуючи необхідність швидкого й ефективного облаштування кордону ці загородження – один з елементів організації завдань згідно з відомчим планом інженерного облаштування. На сьогодні вони вже використовуються на напрямках, що потребують першочергового облаштування", – додав він.

Фото: dpsu.gov.ua

Для забезпечення безперебійного виробництва "Єгози" коштом резервного фонду Держбюджету закуплено майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій.

У ДПСУ також наголосили, що через можливі міграційні потоки з Білорусі Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, влітку минулого року та восени Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу для боротьби з нелегалами з території Білорусі.

У листопаді Кабмін виділив 175 млн грн на посилення державного кордону з Білоруссю.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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