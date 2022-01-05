На держпідприємстві "Укрліктрави" виявили розкрадання урожаю

Національна поліція та Служба безпеки України розслідують факти розкрадання урожаю на державному підприємстві "Укрліктрави".

Про це повідомляється повідомляється на сайтах СБУ та Київської міської прокуратури.

За версією слідства, у 2020-2021 роках службові особи "Укрліктрав" продавали кукурудзу та соняшник, вирощені на землях підприємства, за цінами, значно нижчими від ринкових, підконтрольним приватним компаніям. Ті у свою чергу перепродували її за ринковими цінами, в тому числі на експорт.

За цією схемою продали урожай, вирощений на 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям За попередніми оцінками, держава отримала збитків на загальну суму понад 22 млн грн.

Слідчі влаштували обшуки у ймовірних фігурантів справи, під час яких було вилучено докази, що нібито підтверджують протиправну діяльність, а також незаконно реалізовану сільськогосподарську продукцію. На неї наклали арешт.

Провадження розслідують за ст.191 Кримінального кодексу - розтрата майна.

Нагадаємо, що у 2020 році Мінекономіки заявило про проведення аудиту держпідприємства "Укрліктрави" та звільнило його керівника Андрія Власенка у зв'язку з порушеннями.

Через кілька місяців Власенка затримали за підозрою в розтраті в Державній продовольчо-зерновій корпорації України, яку він очолив після звільнення з "Укрліктрав".