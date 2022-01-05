В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

У день тестування кожен учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Сьогодні, 5 січня, розпочинаєтсья реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Про це повідомляє Міністерствоосвіти і науки.

Реєстрація триватиме до 22 січня. Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

"Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо", - зазначається в повідомленні.

Для всіх зареєстрованих учасників буде створено інформаційні сторінки, на яких до 10 березня буде розміщено інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а потім - результати тестування.

Пробне ЗНО з української мови, а також української мови та літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 26 березня.

У день проведення тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Для отримання результатів потрібно буде внести свої відповіді в спеціальний сервіс "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни: 19-21 березня – з української мови, української мови та літератури; 26-28 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати тестування з української мови, української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

У Міносвіти нагадали, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію оцінювання. Результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію і не будуть використані для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Кабінет міністрів ухвалив зміни до загального порядку проведення ЗНО. Зокрема зміни стосуються проведення ЗНО в умовах карантину.

Раніше Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2022.