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У Львові успішно прооперували немовля, яке гелікоптером доставили з Ужгорода

Малюк народився в Ужгороді 18 грудня 2021 року, у нього виявили вроджену ваду серця – важку форму аномалії Ебштейна.

У Львові успішно прооперували немовля, яке гелікоптером доставили з Ужгорода
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

У Львові успішно прооперували немовля, якого гелікоптером доставили з Ужгорода.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова.

Зазначається, що в артеріальну протоку хлопчика встановили стент – спеціальну медичну трубку. Завдяки цьому кров більше почала насичуватися киснем, зникло посиніння шкіри.

Віктор (так звуть малюка) народився в Ужгороді 18 грудня 2021 року. На 10 годині життя почав синіти, йому було важко дихати. Дитину забрали дитя від мами до реанімації.

Малюка транспортували у відділення інтенсивної терапії новонароджених Центру неонатології Дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова. Цей медзаклад - єдиний в Західній Україні має дитяче кардіохірургічне відділення.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України С

У дитини виявили вроджену ваду серця – важку форму аномалії Ебштейна. Сьогодні Віктору уже 18 днів. Після операції його стан стабілізувався. Наразі він перебуває в реанімації під цілодобовим контролем, та, можливо, потребуватиме подальших кардіохірургічних втручань.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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