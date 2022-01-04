"#Майже доросла: книжка про дівчат і для дівчат" Ірини Славінської. Уривок з книги

По-дружньому, згадуючи власний досвід та переживання, авторка допомагає дівчатам знайти себе в цьому світі, краще його зрозуміти та навчитись активно пізнавати. Не обов’язково вміти шити чи куховарити, а ось знати, як діяти у випадку аб’юзивних стосунків , як розпізнати небезпечні ситуації й правильно їх вирішувати, усвідомлювати свої права й особисті кордони — необхідно задля збереження свого фізичного та психічного здоров’я.

У книжках про дорослішання для дівчат бракує реальних життєвих порад: як прийняти своє тіло, домовитися про що завгодно з батьками, вибрати професію, стати впевненішою у власних силах. Нова книга Ірини Славінської «#Майже доросла: книжка про дівчат і для дівчат» (видавництво бестселерів Vivat) виправить таку прикрість.

УРИВОК

РОЗДІЛ 1

Дружби між дівчатами не існує?

Нас намагаються в цьому переконати. Це поширена казочка.

Дівчата та жінки можуть підтримувати одна одну. Бодай тому, що образа іншої дівчини — це часто ще й образа тебе особисто. Наприклад, жарти чи знущання про зовнішність спираються на уявний ідеал про те, який вигляд повинна мати дівчина. Занадто худа, занадто товста, занадто висока, занадто низька, занадто коротке чи занадто довге волосся, занадто красива чи занадто посередня.… Або жарти про розум і здібності, нібито дівчата не можуть добре знатися на техніці, вміло фехтувати, займатися карате чи іншими бойовими мистецтвами, кермувати авто, захоплюватися математикою.… Або навпаки: знецінення саме твоїх знань, наприклад, у галузі гуманітарних наук або любові до куховарства, мовляв, добре знати іноземні мови та готувати тортики — це лише для дівчат, тому у твоїх здібностях нічого аж такого особливого немає. Такі знущання завжди рикошетом б’ють у всіх дівчат — і допомагають створювати й цементувати сувору систему, що контролює саме твою зовнішність, саме твої знання, саме твої таланти. Ти сама чудово знаєш, скільки зусиль саме ти докладаєш, щоб досягти успіху в улюбленій справі. Тому не знущайся з інших дівчат. Не повторюй дурниць: колись вони обернуться проти тебе. Примножуй солідарність. Найпростіший аргумент: солідарність — це добра основа для захисту тебе самої.

Правда в тому, що разом дівчата сильніші. В одному класі дівчата об’єдналися (і попросили мам і татів про підтримку) та змогли переконати директорку школи, що хлопців і дівчат не потрібно розділяти на уроках праці, — відтоді вони всі разом учились і цвяхи забивати, і борщі варити. В іншому класі дівчата допомогли вчительці фізкультури зрозуміти, що вправи на витривалість CrossFit точно ефективніші за стрибки через «козла».

Допомога подруг дієва й у більш особистих ситуаціях: прокладкою поділитися (про місячні ми ще поговоримо) чи дати подрузі можливість побути в тебе вдома, якщо в неї не все спокійно (про це ми теж поговоримо). Там, де мало взаємної підтримки, мало можливостей для спільних перемог.

У бізнесових історіях часто можна знайти опис ситуації, яку називають «синдром бджоли-матки». Це такий стиль поведінки, коли жінка чи дівчина на лідерській позиції заважає іншим жінкам або дівчатам досягати успіху. Так, ніби на балу може бути лише одна королева. Чому вона так поводиться? Тому що суспільство з народження кричало їй, що світ успіху — для чоловіків і що жінки не перемагають. А якщо й перемагають, то це виняток, тому потрібно щосили триматися за своє крісло та не допускати туди інших, бо ті, хто прийде нагору, можуть скинути й тебе з верхівки. І це дуже лякає тих, хто вірить у казки минулого про неможливість підтримки між дівчатами. Насправді все не так.

Дівчата та жінки можуть і мають збиратися разом, щоб побути в колі безумовної підтримки — на роботі чи в приватному житті. У мене є подруги, з якими можна ділитися всім і отримати у відповідь багато любові й позитивних вібрацій. Іноді просте: «Чим я можу тобі допомогти?» — краще за сто пунктів розбору польотів у стилі «що ти зробила не так».

І тому варто бути тією, хто скаже найближчій подрузі (або мамі, хрещеній, бабусі чи іншій близькій людині) чарівні слова: «Ти найкраща, я з тобою». Будь джерелом сили для інших дівчат. І вони будуть джерелом сили для тебе.

Як це реалізувати? Можна запозичити світовий досвід. Наприклад:

Варіант 1. Якщо в тебе є подружки або знайомі дівчата, які люблять читати, спробуйте створити книжковий клуб. Ви можете зустрічатися раз на місяць та разом обговорювати прочитану книжку. Якщо складно обирати книжки для читання, складіть перелік і щомісяця голосуйте за книжку для наступного обговорення. Нехай нам допомагає демократія! Книжковий клуб має культова телеведуча Опра Вінфрі, а також відома акторка Різ Візерспун (завдяки книжковому клубу вона навіть придумала та спродюсувала два популярні серіали: «Велика маленька брехня» та «Усюди жевріють пожежі», що є екранізаціями однойменних романів). Та й у TikTok потужним трендом виявився BookTok — короткі відео про книжки, прочитані блогерами. У великих книгарнях світу навіть з’явилися окремі книжкові полички, на яких можна знайти рекомендовані в соцмережі книжки. До речі, книжковий клуб може мати й кіноформат: чому б не переглянути екранізації книжок, які особливо полюбилися?

Варіант 2. Якщо в тебе є подружки чи знайомі, які мріють більше рухатися (або вже обожнюють спорт), спробуйте разом тренуватися. Мої приятельки дуже люблять разом бігати, наприклад, приїздять у ботанічний сад і починають мальовничу пробіжку. Колеги разом ходять на йогу — в одну студію до одного тренера на один час. Інші колеги разом ходять на бокс і курси самооборони — і навчання бойових навичок допомагає ще й краще давати раду зі стресом. Є взагалі безплатний варіант — спільні заняття в когось вдома за відеоуроками. Можна шукати й активніші види спорту: чому б разом із подругами не повправлятися у футболі чи будь-якій іншій грі? Та й спільні поїздки на велосипеді ще ніхто не скасовував. Моя особиста мрія, хоча й не надто спортивна, — льотні курси, щоб навчитися керувати літаком!

Варіант 3. Зі своїми зайнятими подругами я зустрічаюся раз на місяць — ми разом обідаємо або вечеряємо. Хоча, коли почався карантин, нам довелося імпровізувати: так ми почали час від часу гуляти в парку, разом вигулювати песиків або шукати якісь інші варіанти. Ніби й спільне дозвілля, і прогулянка на свіжому повітрі, і менше ризику від сидіння в одному приміщенні з іншими людьми. У наших зустрічах є непорушні правила: усе сказане залишається тільки між нами, а також ми отримуємо одна від одної безумовну підтримку. Навколо й так багато людей, які радо нас покритикують, тому мені важливо бути моральною опорою для кожної з подруг.

Варіант 4. Можна разом учитися та готуватися до контрольних або іспитів. Так робили ми з одногрупницями в університеті. Кожна розбирала по декілька запитань із програми та готувала їх удома. Потім усі запитання ми скидали в якусь коробочку чи капелюх і по черзі тягнули. Та, чиє запитання витягнули, виступала й представляла свою відповідь. Інші це записували. Виходило, що разом за один вечір нам вдавалося вивчити набагато більше, ніж самотужки.

Варіант 5. Будь-що, від чого ви отримаєте задоволення та радість буття разом. Не знаю, хоч би й слухайте разом концерти класичної музики на Радіо Культура.

Варіант 6 знадобиться для щорічного свята. Першого серпня в усьому світі відзначають День подруг. Це чудова нагода для теплої зустрічі та розваг.

Задоволення й комфорт під час таких зустрічей дуже важливі. Якщо ти вже маєш звичку регулярно зустрічатися з подругами, але це тебе не радує, подумай про це та пошукай причини. Можливо, над тобою сміються? Можливо, на тебе не звертають належної уваги? Можливо, ходити на ці зустрічі тебе змушують батьки — мовляв, треба підтримувати сімейні стосунки з родичами? Можливо, це якісь не ті подруги і краще пошукати інше коло спілкування? Можливо, навпаки: все не так страшно і це просто такий період? Можливо, ти хочеш щось змінити, щоб почуватися комфортно? Чесно на ці запитання можеш відповісти лише ти сама.