Все буде культура: 12 основних досягнень МКІП у 2021-му році

Незважаючи на карантинні обмеження, збитки, інформаційні атаки з боку Росії – ми у МКІП реалізували чимало із запланованого. Це запуск проєктів, які чекали свого часу довго і аналоги яких успішно працюють за кордоном, а також програми, що є першими в історії незалежної України. Деякі з них давалися вкрай важко, але результати кажуть самі за себе.

Фото: LB.ua

Тож, ТОП-12 досягнень Міністерства культури та інформаційної політики у 2021-му році:

1. Захист культурної спадщини та старт програми «Велика реставрація». Це перша програма в Україні, що передбачає комплексний підхід до відновлення пам’яток культурної спадщини. Цього року вона охопила 57 об’єктів. І це – абсолютний рекорд за всі роки незалежної України.

2. Промоція внутрішнього туризму та ефективна робота програми «Мандруй Україною». Зокрема в її межах з’явилися нові туристичні маршрути, а також зручний сайт із об’єктами, що варто відвідати. Щодо в’їзного туризму – нашу країну відвідали в 10 разів більше туристів з Перської затоки, ніж це було раніше.

3. Сфера кіно. У 2021 році за державної підтримки у прокат вийшло 79 українських фільмів, а бюджет на 2022-й сягнув свого історичного максимуму: майже 1,7 млрд грн.

4. Інформаційна безпека та медіаграмотність: Створено Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ) і запущено проект з підвищення медіаграмотності населення «Фільтр». ЦСКІБ покликаний реагувати на фейки та виявляти маніпуляції, публікуючи результати своїх досліджень на широкий загал. «Фільтр» більш націлений на просвіту населення у темі медіаграмотності. Наприклад, на сайті проекту зібрані численні курси та корисні матеріали для учнів шкіл та викладачів.

5. Безбар’єрна культура. Безбар’єрність – вже давно стала основою у розвинутих країнах. Бо це про повагу один до одного, про допомогу і інклюзивність. МКІП підтримує ініціативу, запущену пані Оленою Зеленською і сприяє розвитку безбар’єрності в культурі. Нещодавно ми відкрили музей Пінзеля у Львові, а наступного року продовжиться програма інклюзивного мистецтва та збільшиться кількість доступних культурних об’єктів, як інфраструктурно, так і завдяки аудіогідам.

6. Культура, як спосіб об’єднати суспільство. Україну було обрано членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Також за рішенням Апеляційного суду Амстердама незабаром скіфське золото повернеться до України, а традиційний кримськотатарський орнамент «Орьнек» внесено до ЮНЕСКО у список нематеріальної культурної спадщини людства.

7. Культура в регіони: Запущено пілотний проект «Центри культурних послуг» як інструмент згуртованості громад» в 7 областях. Вони дозволять напрацювати змістовні організаційні, технічні, фінансові рекомендації для створення Центрів культурних послуг по всій країні – відкритих публічних просторів для згуртування та об’єднання жителів громад. Як підкріплення цьому – розроблено мінімальні стандарти культурних послуг та внесено зміни до Закону України «Про культуру».

8. Розвиток креативних індустрій: Підтримано концепцію розвитку народних художніх промислів. Вона дозволить зберегти та популяризувати техніки, які є відображенням української історії. Деякі з них сягають в століття назад, і вже не так розповсюджені, як раніше. Зберегти їх та підтримувати майстрів – одна із цілей міністерства. Запрацювала Рада з розвитку креативних індустрій.

9. Доєдналися до програми «Креативна Європа». Участь у ній дозволить промотувати нашу автентику, а також підвищити привабливість України як центру кінематографії. Промоція України як локації для фільмування – вкрай важлива для сфери кіно.

10. Стратегія з промоції читання. В Україні рівень щоденних читачів сягає лише 8%. Таку цифру важливо підвищувати, адже в країнах Європи, наприклад, рівень читаючого населення в декілька разів більше, що сприяє розвитку сфери: в тому числі підтримці авторів, видавництв тощо. Нація, яка читає, вміє критично мислити, фантазувати, досягає мети та постійно займається саморозвитком. Читання українською – одна з найважливіших частин лагідної українізації.

11.Запустили програму «єПідтримка» спільно з Мінекономікою та Мінцифрою, завдяки якій вакциновані українці вже розпочали використовувати тисячу гривень на придбання книжок, відвідування театрів та кіно, отримання інших культурних послуг. Потужний крок допомоги галузям, що постраждали від коронакризи найбільше. А також стимулювання росту попиту на культуру та креативні індустрії.

12. Цифровізація: завершили оцифровування всіх пам’яток нерухомої культурної спадщини: понад 100 тисяч об’єктів по Україні. Національний реєстр пам’яток, що створюється, не дозволить забудовникам знищувати історичні будівлі та ареали.

Все це – лише невелика частина того, що зробила команда Міністерства культури та інформаційної політики в цьому році. У 2022-му плани навіть більш амбітні. Завдяки спільним зусиллям рухаємося впевнено.