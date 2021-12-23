єПідтримка: амбасадором культурного продукту може стати кожен

Хотілося б детальніше підсумувати результати вікенду і зосередитися на частих питаннях. Чи вистачить грошей на всіх, чому кошти можна використати тільки на обмежений перелік послуг, звідки взагалі взялася ідея з виплатами на культуру та туризм?

Програма «єПідтримка» за такий невеликий час зі свого запуску вже зібрала від суспільства як позитивні (що очевидно), так і негативні реакції.

Фото: flick НБУ

Цілі програми

Виплата в 1000 гривень в програмі «єПідтримка» має три основні цілі:

1. Як спосіб стимулювати українців вакцинуватися. У даному випадку для тих, хто відкладав щеплення «на потім», з’явилася ще одна причина поспішити. І це дійсно працює.

2. Як підтримка сфер, що найбільше постраждали від коронакризи. Кінотеатри, книги, театри, подорожі, концерти, музеї — заклади сфери культури та креативних індустрій, які через коронавірус були масово перенесені, скасовані, або закриті.

3. Можливість для людей вкласти кошти у саморозвиток чи розваги. А також, що важливо, спробувати для себе щось нове: як-от відкрити для себе світ книг та стати постійним читачем. Це про формування попиту.

Досвід інших країн

Практика таких ініціатив як сертифікати — не нова. За кордоном для стимуляції попиту на культуру використовують так звані «сертифікати на культуру».

Наприклад, у Франції є програма “Pass Culture”, а в Італії – “Bonus Culturа”, у межах яких для населення надаються сертифікати для можливості скористатись культурними послугами. Вони націлені в основному на молоду аудиторію, у нас же програма не підв’язана до віку, тому є ширшою. І до того ж популяризує щеплення. У сучасних реаліях такий спосіб заохочення є нормальним.

Фактично «єПідтримка» є аналогом таких сертифікатів, але дещо трансформованим. Тут кожен із вас може стати амбасадором культурного продукту. Буквально: кожен громадянин України від 18 років із «зеленим сертифікатом» на вакцинацію. Без виключень з правил. Коштів вистачить абсолютно на всіх, держава заклала в бюджеті на це гроші – це 8 млрд грн. Тож їх закумульовано вдосталь. Але за використанням фонду через 4 місяці, можливо з’явиться новий. Сама ж програма буде діяти й протягом всього наступного року.

За планами – можливість використання коштів на ліки в аптеках. Зокрема для людей старших 60-ти років.

Цифри і перші результати

Подано заявок більше 4,5 млн., понад 2,3 млн. українців вже отримали виплату в 1000 грн. А загалом витрачено близько 206 млн. грн. А тепер – головне. Лідерами серед категорій стали кінотеатри та книги. Третіми йдуть театри та концертні заходи. Тому фаворити очевидні.

За всю історію України – це наймасштабніша послуга держави (!). Неймовірно круто, як для початку.

Перші результати програми вже маємо: зростання попиту чимале. Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, що утримувалися від візиту в карантин. Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель. Сфера отримує поштовх до заробітку та розвитку. А це чимало людей та бізнесів. Це допомога видавництвам, авторам, перекладачам, прокатникам фільмів, дистриб’юторам, студіям тощо.

Щодо театральної та музейної сфери, як у містах, так і в регіонах. Для того, щоб стати учасниками програми підтримки ви повинні мати POS-термінали та промотувати свої заклади. Включайтеся в процес, інакше у вас є шанс недоотримати вдячного відвідувача чи глядача. Яких вже розбирають, як гарячі пиріжки.

Тому звертаюся до українців: користуйтеся програмою та підтримуйте улюблені сфери культури та креативних індустрій. Від вашого попиту залежить їх перспективність. Адже на додачу це ще й чудовий спосіб промоції культури.

P.S. Тим, хто ще не скористався послугою чи не має сертифікату в «Дії» панікувати не треба. Після Нового року стартує другий етап виплат.