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​Українці подали заявок на отримання "ковідної тисячі" на 4,5 млрд грн

Понад 200 млн грн уже витрачено.

​Українці подали заявок на отримання "ковідної тисячі" на 4,5 млрд грн
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Українці подали заявок на отримання 1 тис. гривень у межах програми "єПідтримка" на 4,5 млрд.

Про це повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні 5,5 млн українців відкрили відповідні картки в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дії". Понад 2,3 млн українців уже отримали виплату. Понад 200 млн грн уже витрачено", - розповіла вона на брифінгу.

Свириденко зауважила, що найчастіше кошти витрачають на купівлю книжок, кінотеатри та театри.

"У нас у бюджеті передбачено 8 млрд грн на ці цілі... Наступного року планується модифікація, розширення програми", – додала міністерка.

Свириденко також додала, що заявки в онлайн-режимі українці зможуть подавати з другого-третього кварталу 2022 року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив: "Системно книжки (за сумою використання таких виплат, - ред.) на першому місці". Він зазначив, що наразі до програми "єПідтримка" підключено шість банків: А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк. Ще 13 банків - у процесі підключення.

Нагадаємо, 19 стартував проєкт "єПідтримка", учасники якого можуть отримати 1 тис. грн за повний курс вакцинації проти коронавірусу. Кошти можна отримати тільки з додатком "Дія". Їх потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Тисячу гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок. Президент Володимир Зеленський також заявив про розширення програми і пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень на ліки та інші соціальні потреби.

Станом на 19 грудня вже понад три мільйони українців успішно скористалися послугою "єПідтримка".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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