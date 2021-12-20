В Україні рекордно впали темпи вакцинації від ковіду, - Радуцький

В Україні рекордно зменшився показник вакцинації від коронавірусу – за минулий тиждень щеплено лише 784 тис. людей.

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис. українців. За вчора – 36 тис осіб. Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу", - написав Радуцький.

Він навів кілька причин,через які українці стали менше робити щеплення від COVID-19.

"Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період «після свят». Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів «доведеться похворіти», на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення. Дехто, на жаль, як не збирався вакцинуватись, так і не має наміру цього робити. Попри пропаганду та запроваджені обмеження", - зазначив Радуцький.

За його словами, в Україні поки що вакциновано менше 50% дорослого населення. Особливо низькі показники у групі ризику 60+: серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома – 33%. Падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх – через це відкладається початок щеплення третьою, "бустерною", дозою.

Збільшити кількість охочих вакцинуватись, на думку Радуцького, допоможе продовження розширення переліку професій, працівники яких мають пройти обов’язкову вакцинацію, а також посилення контролю за вже існуючими обмеженнями.

"Гірко дивитись, як вимоги МОЗ до проведення масових заходів у багатьох містах принципово не виконуються. Перевірки сертифікатів формальні або взагалі відсутні. Відвідувачі без масок. Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, з 20 січня 2022 року набуде чинності оновлений перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Він стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної й комунальної форми власності, а також всіх комунальних підприємств, установ та організацій