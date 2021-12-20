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Клопп вирішив не підписувати в "Ліверпуль" невакцинованих гравців

Німецький фахівець має тверду позицію.

Клопп вирішив не підписувати в "Ліверпуль" невакцинованих гравців
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що не купуватиме невакцинованих гравців у січні.

Клопп відомий як затятий прихильник вакцинації від коронавірусу: практично кожен гравець "червоних" отримав подвійну дозу вакцини.

Невакцинованих гравців тренер не хоче бачити як потенційну загрозу своїй команді.

"Ми не близькі до придбання якогось гравця, але я думав про це, і так, це (статус вакцинованого) напевно буде важливим фактором.

Якщо гравець зовсім не вакцинований, значить, він є постійною загрозою для всіх нас. Але гравці не бажають бути загрозою. Це не так, що вони думають: "Мені начхати на інших", - цитує Клоппа The Guardian.

"Однак невакцинований гравець становить загрозу, і ми повинні це якось вирішувати. Йому довелося б використовувати іншу роздягальню, харчуватися в іншій їдальні, пересуватися іншим автобусом. З організаційного погляду це дуже незручно", - зазначив коуч "Ліверпуля".

"Якщо хтось підхопить ковід, а невакцинований гравець контактував з ним у попередні чотири дні – він вирушить на самоізоляцію. Якщо ми граємо в іншій країні, після повернення гравець вирушить на самоізоляцію.

Тому, звісно, це буде важливим чинником. Нам довелося б зводити додаткові будівлі для невакцинованих гравців, а цього не буде", - переконаний німецький фахівець.

Григорій МухінГригорій Мухін
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