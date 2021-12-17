У Гвардіоли підозра на коронавірус, "МанСіті" скасував пресконференцію перед матчем з "Ньюкаслом"

Чемпіон і лідер Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" скасував пресконференцію головного тренера Хосепа Гвардіоли перед матчем 18-го туру АПЛ проти "Ньюкасла", повідомляє ВВС.

50-річний іспанський фахівець здав тест на коронавірус, який показав сумнівний результат. Тренер здав ще один ПЛР-тест і очікує результату, уточнює видання.

Матч "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" має відбутися 19 грудня, початок зустрічі заплановано на 16:15 за Києвом.

Зазначимо, в АПЛ через спалах коронавірусу перенесено в грудні вже дев'ять матчів.