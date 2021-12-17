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Бергамська "Аталанта" підготувала різдвяний комплект форми із силуетом Турина

Серед бергамських фанів назріває скандал.

Фото: atalanta.it

Напередодні бергамська "Аталанта" представила різдвяний комплект форми, в якому команда проведе матч 18-го туру Серії А проти "Роми".

Однак нове екіпірування спричинило бурю негативних відгуків фанів із батьківщини Труффальдіно. Вони звинуватили клуб у неправильному силуеті міста, нанесеному на футболку.

Уболівальники розглянули в силуеті контури не рідного міста, а Турина, зокрема шпиль найвищої цегляної будівлі в Європі Моле-Антонелліана, що є символом столиці П'ємонту і центру італійського автопрому.

Підозри вболівальників вирішив перевірити авторитетний сайт Footy Headlines, який спеціалізується на екіпіруваннях футбольних клубів. У своєму дослідженні журналісти використали таку фотографію.

На виправдання пресслужба "Аталанти" опублікувала зображення силуету Бергамо, щоб уболівальники оцінили відмінності, а також офіційну заяву компанії Joma, яка виготовила це екіпірування.

Фото: footyheadlines.com

"Joma Sport підкреслює, що силует міста, зображений на різдвяному комплекті "Аталанти", - це профіль міста Бергамо і не належить будь-якому іншому місту.

Оскільки це стилізація, ми розуміємо, що деякі деталі можуть не відповідати загальноприйнятому уявленню, і ми усвідомлюємо той факт, що існує багато зображень обрію Бергамо", – йдеться в заяві.

"Зображуючи місто, ми хотіли презентувати особливий погляд на деякі елементи міста Бергамо, знаючи, що формі буде приділено особливу увагу, оскільки вона створена з благодійною метою.

Ми з жалем наголошуємо, що жодне зі ЗМІ, зокрема й місцевих, не зв'язалися з Joma або "Аталантою" і не попросили інформацію про деталізацію силуету міста, перш ніж розпочати суперечки в соціальних мережах і поширити неточну інформацію”, – засмучені в Joma.

Утім твердження "Аталанти" та виправдання в Joma не переконали фанатів, які здебільшого вимагають звернутися до радикальних методів боротьби, а саме бойкотувати придбання нового екіпірування вартістю 145 євро.

Григорій МухінГригорій Мухін
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