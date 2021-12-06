Президента клубу Серії А заарештовано за підозрою у фінансових злочинах

"Сампдорія" на якийсь час втратила Массімо Ферреро.

В Італії заарештували президента "Сампдорії" Массімо Ферреро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інсайдерською інформацією, президента "Сампдорії" підозрюють у фінансових злочинах, не пов'язаних з клубом.

Ферреро та ще п'ятьох осіб, пов'язаних зі злочинами, включаючи його доньку Ванессу (звинувачену у крадіжці 740 000 євро зі скарбниці Ellemme Group Srl) та племінника, взяла під варту фінансова гвардія Італії, нині вони під домашнім арештом.

У минулому турі Серії А генуезці поступилися на своєму полі "Лаціо" - 1:3 - і посідають 15-те місце в турнірній таблиці.