Фред забив гарний і важливий гол.

Фото: EPA/UPG Фред

У рамках 15-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" відбувся дебют Ральфа Рангніка на капітанському містку "Манчестера Юнайтед".

Треба визнати, німецькому фахівцю довелося неабияк похвилюватися в матчі проти "Крістал Пелас".

Гості виявилися непоступливими.

Досить цікавий матч міг завершитися нульовою нічиєю, однак на 77-й хвилині удар із середньої дистанції вдався хавбеку господарів Фреду: м'яч по високій дузі опустився під перекладину - 1:0.

Фото: EPA/UPG

Примітно, що колишній гравець "Шахтаря" завдав удару з тещиної ноги – явище таке саме рідкісне для Фреда, як і його голи за МЮ.

Після цієї перемоги "червоні дияволи" перемістилися на шосте місце в турнірній таблиці.

У свою чергу лондонський клуб опустився на 13-те місце.