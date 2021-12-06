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Ексгравець "Шахтаря" приніс перемогу Рангніку в його дебютному матчі на чолі "Манчестера Юнайтед"

Фред забив гарний і важливий гол.

Фред
Фото: EPA/UPG
Фред

У рамках 15-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" відбувся дебют Ральфа Рангніка на капітанському містку "Манчестера Юнайтед".

Треба визнати, німецькому фахівцю довелося неабияк похвилюватися в матчі проти "Крістал Пелас".

Гості виявилися непоступливими.

Досить цікавий матч міг завершитися нульовою нічиєю, однак на 77-й хвилині удар із середньої дистанції вдався хавбеку господарів Фреду: м'яч по високій дузі опустився під перекладину - 1:0.

Фото: EPA/UPG

Примітно, що колишній гравець "Шахтаря" завдав удару з тещиної ноги – явище таке саме рідкісне для Фреда, як і його голи за МЮ.

Після цієї перемоги "червоні дияволи" перемістилися на шосте місце в турнірній таблиці.

У свою чергу лондонський клуб опустився на 13-те місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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