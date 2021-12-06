Напередодні в Джидді відбулося перше в історії Формули-1 Гран-прі Саудівської Аравії. Це був передостанній цього сезону етап "Королівських перегонів".
Міська траса з величезними швидкостями та сліпими поворотами з вечірнім стартом під штучним освітленням. А внутрішній зміст гонки пасував зовнішньому антуражу.
Зазначимо, що гонка двічі переривалися червоними прапорами через контактні інциденти.
У підсумку нерви виявилися міцнішими в 7-разового чемпіона, гонщика "Мерседеса" Льюїса Гамільтона, який здобув третю перемогу поспіль, восьму в сезоні і 103-тю в кар'єрі.
Лідер особистого заліку, пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен фінішував другим. Валттері Боттас з "Мерседеса" піднявся на третю сходинку подіуму.
Our top 🔟 under the lights!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/cjkswSYiBn— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Тепер у Гамільтона та Ферстаппена однакова кількість очок. Зазначимо, що вперше з 1974 року два претенденти на титул набрали однакову кількість очок перед підсумковою гонкою.
Додамо, що Макс залишився лідером чемпіонату за рахунок більшої кількості перемог.
DRIVER STANDINGS— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
For the first time since 1974, our top two go into the finale TIED on points 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/aWnshxNyT7
TEAM STANDINGS— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Mercedes have a 28-point cushion over Red Bull going into the final round #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Tz0qatzG3z
Уже наступного тижня доля чемпіонського титулу вирішиться в Абу-Дабі.
Two restarts with two very different dramatic outcomes 💥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/U58wV9AK6e— Formula 1 (@F1) December 5, 2021