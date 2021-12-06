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У Формулі-1 драматичну дебютну гонку в Джидді виграв Гамільтон

Тепер у Гамільтона та Ферстаппена однакова кількість очок: уперше з 1974 року два претенденти на титул набрали однакову кількість очок перед підсумковою гонкою.

Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен

Напередодні в Джидді відбулося перше в історії Формули-1 Гран-прі Саудівської Аравії. Це був передостанній цього сезону етап "Королівських перегонів".

Міська траса з величезними швидкостями та сліпими поворотами з вечірнім стартом під штучним освітленням. А внутрішній зміст гонки пасував зовнішньому антуражу.

Зазначимо, що гонка двічі переривалися червоними прапорами через контактні інциденти.

У підсумку нерви виявилися міцнішими в 7-разового чемпіона, гонщика "Мерседеса" Льюїса Гамільтона, який здобув третю перемогу поспіль, восьму в сезоні і 103-тю в кар'єрі.

Лідер особистого заліку, пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен фінішував другим. Валттері Боттас з "Мерседеса" піднявся на третю сходинку подіуму.

Тепер у Гамільтона та Ферстаппена однакова кількість очок. Зазначимо, що вперше з 1974 року два претенденти на титул набрали однакову кількість очок перед підсумковою гонкою.

Додамо, що Макс залишився лідером чемпіонату за рахунок більшої кількості перемог.

Кубок конструкторів

Уже наступного тижня доля чемпіонського титулу вирішиться в Абу-Дабі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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