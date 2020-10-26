Макс Ферстаппен на Гран-прі Португалії обізвав Ленса Стролла монголом

Напередодні відбувся черговий етап у Формулі-1 - Гран-прі Португалії.

Перемогу в Портімао здобув лідер особистого заліку Льюїс Гамільтон на "мерседесі".

Тим часом протягом вільних заїздів трапився інцидент за участю пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена і Ленса Стролла з "Рейсинг Пойнт".

Після аварії Макс обізвав канадця "монголом".

Офіційний культурний посланець Монголії Унро Янчів не оминула увагою поведінку Ферстаппена і зазначила, що очікує вибачень.

"Цікаво, його команда в курсі ініціативи #WeRaceAsOne? Макс явно про неї не знає", - написала Янчів у Twitter.

При цьому вона не виключила і подачі офіційної скарги у ФІА й уряду Нідерландів, якщо Макс не перепросить.