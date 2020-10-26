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Головний герой матчу з іспанцями не допоможе "Динамо" в поєдинку проти команди Реброва в Лізі чемпіонів

Георгій Бущан пропустить матч через COVID-19.

Головний герой матчу з іспанцями не допоможе "Динамо" в поєдинку проти команди Реброва в Лізі чемпіонів
Георгій Бущан і Віталій Миколенко в матчі проти Іспанії
Фото: EPA/UPG

Уже післязавтра в столиці Угорщини київське "Динамо" зіграє свій другий матч у Лізі чемпіонів.

Суперником підопічних Мірчі Луческу буде "Ференцварош" під керівництвом українця, екснаставника "Динамо" Сергія Реброва.

Поєдинок у Будапешті пропустять голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, які здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Також позитивний тест зафіксовано в тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби. Усі троє йдуть на самоізоляцію.

Нагадаємо, Бущан є лідером за кількістю сейвів у Лізі націй.

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