Головний герой матчу з іспанцями не допоможе "Динамо" в поєдинку проти команди Реброва в Лізі чемпіонів

Георгій Бущан і Віталій Миколенко в матчі проти Іспанії

Уже післязавтра в столиці Угорщини київське "Динамо" зіграє свій другий матч у Лізі чемпіонів.

Суперником підопічних Мірчі Луческу буде "Ференцварош" під керівництвом українця, екснаставника "Динамо" Сергія Реброва.

Поєдинок у Будапешті пропустять голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, які здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Також позитивний тест зафіксовано в тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби. Усі троє йдуть на самоізоляцію.

Нагадаємо, Бущан є лідером за кількістю сейвів у Лізі націй.