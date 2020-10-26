Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
ГоловнаСпорт

Гейтжі прокоментував свою поразку від Нурмагомедова

Американець засмучений програшем.

Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейджі
Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейджі

Напередодні в Абу-Дабі на "Бійцівському острові" пройшов головний бій турніру UFC 254, в якому чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов (29-0) переміг тимчасового чемпіонома Джастіна Гейтжі (22-3) і в третє захистив свій тітул. 

Після бою американський боєць поділився думкою про поєдинок проти Хабіба.

"Я розбитий. Це емоційна поразка. Я створив проблеми Хабібу. Думаю, ще б кілька моїх ударів і Нурмагомедов не зміг би ходити. Мені здається, що він буде кульгати принаймні наступні три тижні", - цитує Гетжі MMAmania.

"Я не можу пишатися собою, адже я програв, але я відчуваю себе живим. У мене відмінне самопочуття. Я знаю, що проробив гарну роботу в ринзі. Я зберігав і контролював дистанцію, створював загрозу і завдавав йому біль", - зазначив боєць.

Додамо, що після першого раунду Хабіб програвав Джастіну на думку суддів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також