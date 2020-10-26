Гейтжі прокоментував свою поразку від Нурмагомедова

Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейджі

Напередодні в Абу-Дабі на "Бійцівському острові" пройшов головний бій турніру UFC 254, в якому чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов (29-0) переміг тимчасового чемпіонома Джастіна Гейтжі (22-3) і в третє захистив свій тітул.

Після бою американський боєць поділився думкою про поєдинок проти Хабіба.

"Я розбитий. Це емоційна поразка. Я створив проблеми Хабібу. Думаю, ще б кілька моїх ударів і Нурмагомедов не зміг би ходити. Мені здається, що він буде кульгати принаймні наступні три тижні", - цитує Гетжі MMAmania. pic.twitter.com/nlO7udTnIf — Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) October 25, 2020

"Я не можу пишатися собою, адже я програв, але я відчуваю себе живим. У мене відмінне самопочуття. Я знаю, що проробив гарну роботу в ринзі. Я зберігав і контролював дистанцію, створював загрозу і завдавав йому біль", - зазначив боєць.

Justin Gaethje looked back at his performance against Khabib during the #UFC254 post show on ESPN+ pic.twitter.com/RFj8dzvkDU — ESPN MMA (@espnmma) October 24, 2020

Додамо, що після першого раунду Хабіб програвав Джастіну на думку суддів.