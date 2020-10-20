Фото: UFC Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гетжі

Офіційний канал UFC на YouTube презентував відеоролик, присвячений турніру UFC 254, який пройде на "Бійцівському острові" на арені Flash Forum в Абу-Дабі (ОАЕ) 24 жовтня. Його головною подією буде поєдинок у легкій вазі між непереможеним чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим (28-0) і володарем тимчасового титулу Джастіном Гетжі (22-2).

Повний файткард виглядає так.

Основний кард:

Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гетжі

Джаред Каннон - Роберт Віттакер

Олександр Волков - Волт Гарріс

Філ Хоуз - Джейкоб Малкун

Лорен Мерфі - Лілія Шакірова

Магомед Анкалаєв - Йон Куцелаба

Преліми:

Стефан Штруве - Тай Туіваса

Алекс Олівейра - Шавкат Рахмонов

Сем Алві - Так Ун Джанг

Ранні преліми:

Ліана Джоджуа - Міранда Меверік

Кейсі Кенні - Натаніель Вуд

Йоель Альварес - Олександр Яковлєв

Початок основного карду - 21:00.