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Опубліковано офіційний проморолик титульного бою Хабіба і Гетжі, який відбудеться 24 жовтня

"Пощади не буде".

Опубліковано офіційний проморолик титульного бою Хабіба і Гетжі, який відбудеться 24 жовтня
Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гетжі
Фото: UFC

Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гетжі
Фото: UFC
Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гетжі

Офіційний канал UFC на YouTube презентував відеоролик, присвячений турніру UFC 254, який пройде на "Бійцівському острові" на арені Flash Forum в Абу-Дабі (ОАЕ) 24 жовтня. Його головною подією буде поєдинок у легкій вазі між непереможеним чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим (28-0) і володарем тимчасового титулу Джастіном Гетжі (22-2).

Повний файткард виглядає так.

Основний кард:

  • Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гетжі
  • Джаред Каннон - Роберт Віттакер
  • Олександр Волков - Волт Гарріс
  • Філ Хоуз - Джейкоб Малкун
  • Лорен Мерфі - Лілія Шакірова
  • Магомед Анкалаєв - Йон Куцелаба

Преліми:

  • Стефан Штруве - Тай Туіваса
  • Алекс Олівейра - Шавкат Рахмонов
  • Сем Алві - Так Ун Джанг

Ранні преліми:

  • Ліана Джоджуа - Міранда Меверік
  • Кейсі Кенні - Натаніель Вуд
  • Йоель Альварес - Олександр Яковлєв

Початок основного карду - 21:00.

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