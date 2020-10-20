Офіційний канал UFC на YouTube презентував відеоролик, присвячений турніру UFC 254, який пройде на "Бійцівському острові" на арені Flash Forum в Абу-Дабі (ОАЕ) 24 жовтня. Його головною подією буде поєдинок у легкій вазі між непереможеним чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим (28-0) і володарем тимчасового титулу Джастіном Гетжі (22-2).
Повний файткард виглядає так.
Основний кард:
- Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гетжі
- Джаред Каннон - Роберт Віттакер
- Олександр Волков - Волт Гарріс
- Філ Хоуз - Джейкоб Малкун
- Лорен Мерфі - Лілія Шакірова
- Магомед Анкалаєв - Йон Куцелаба
Преліми:
- Стефан Штруве - Тай Туіваса
- Алекс Олівейра - Шавкат Рахмонов
- Сем Алві - Так Ун Джанг
Ранні преліми:
- Ліана Джоджуа - Міранда Меверік
- Кейсі Кенні - Натаніель Вуд
- Йоель Альварес - Олександр Яковлєв
Початок основного карду - 21:00.