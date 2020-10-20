Чемпіона першого чемпіонату України з футболу жорстоко побили в Москві

У Москві жорстоко побили чемпіона України 1992 року в складі сімферопольської "Таврії" Сергія Гладишева, який працює тренером-селекціонером "Спартака", повідомляє Telegram.

Напад стався в районі Сокольники, недалеко від будинку потерпілого. У результаті бійки 59-річний фахівець отримав черепно-мозкову травму і перелом ребер.

У системі "Спартака" українець працює два місяці. Він добирає футболістів у "спартаківську" академію.

Гладишев грав за кілька радянських і російських клубів, а сезон-1992 провів у складі "Таврії" і допоміг їй виграти перший в історії чемпіонат України.