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Напередодні стартів новий сезон в Російській прем'єр-лізі.

Зокрема, московський "Спартак" проводив свій перший матч на домашній "Відкритті Арені" проти "Сочі", і до 10-й хвилині вже вів 2:0.

Однак потім за справу взялися судді, призначивши в ворота господарів два пенальті, за рахунок яких гості пішли від поразки - 2:2. Причому другий пенальті був призначений на 90-й хвилині.

І якщо за призначенням першого 11-метрового питань не повинно виникнути,

то призначення другого пенальті - це явна помилка рефері і судді VAR.

Через годину після матчу глава департаменту суддівства РФС Віктор Кашшаї визнав помилку рефері в другому епізоді.

"На жаль, арбітр помилився в ключовому епізоді на 88-й хвилині", - цитує угорського арбітра sports.ru. І додав, що головний суддя поєдинку вже відсторонений від роботи, а по судді VAR буде окреме розгляд. Не виключено, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

Власник "Спартака" Леонід Федун адекватно відреагував на суддівство в матчі проти "Сочі".

"Я завтра скажу, що ми знімаємось з чемпіонату! Так. Можете так і написати. У цій клоунаді, яку влаштували, я брати участь не хочу. І витрачати гроші теж. Чи не потрібен "Спартак", значить, не потрібен!", - наводить слова Федуна championat.com.

Нагадаємо, що "Спартак", який був незадоволений суддівством за підсумками минулого сезону, написав відкритого листа голові департаменту суддівства РФС.