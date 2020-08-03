Форвард донецького "Олімпіка" перейшов у російський клуб

Український нападник донецького "Олімпіка" Віталій Балашов підписав контракт із "Тамбовом", йдеться у ВКонтакте російського клубу.

При цьому деталі трансферу будуть оголошені пізніше.

29-річний вихованець "Чорноморця", крім одеситів і "Олімпіка", виступав за ужгородську "Говерлу".

Балашов також виступав за кордоном - в його активі ігри в складі польської "Вісли", молдовського "Мілсамі" і білоруської "Іслочі".

У минулому сезоні за "Олімпік" форвард провів 20 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи і зробивши 4 асисти.

"Тамбов" у минулому сезоні РПЛ зайняв 14 місце і зберіг прописку в елітному дивізіоні Росії.

Фото: vk.com/fctambov68 Віталій Балашов

Додамо, що за "Тамбов" уже виступає один українець - взимку контракт з російським клубом підписав ексзахисник юнацької збірної України і запорізького "Металурга" Олександр Каплієнко.