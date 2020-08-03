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Суркіс готовий продати "Динамо", "але нема охочих"

"Я керуюся тільки любов'ю до футболу. Гроші для мене на 10-му місці".

Суркіс готовий продати "Динамо", "але нема охочих"
Ігор Суркіс
Фото: Динамо

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив про готовність продати футбольний клуб "Динамо" (Київ), однак не бачить гідних покупців у нинішніх економічних умовах.

Про це Суркіс заявив в інтерв’ю телеканалу 112.ua.

"Я стверджую, що ми у футбол прийшли 1996 року. З цього року не було жодної пропозиції про купівлю клубу. Усі говорять, що треба продати. Я готовий. Але немає охочих. Я керуюся тільки любов'ю до футболу. Гроші для мене на 10-му місці. Головне - результат", - сказав президент "біло-блакитних".

Суркіс додав, що його доньки точно не хочуть, щоб він їм залишив "це навантаження".

З 1998 року Ігор Суркіс був віцепрезидентом київського "Динамо". З 2002 року став президентом клубу.

Разом з братом Григорієм він входить до 50 найбагатших українців.

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