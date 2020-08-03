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Гамільтон на трьох колесах виграв драматичну гонку Гран-прі Великобританії

Британець назавжди запам'ятає останнє коло гонки.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

Гран-прі Великобританії було четвертим етапом у цьогоріч пізньому сезоні Формули-1, відкриваючи другу серію трійчастих перегонів - двох у Сільверстоуні і Гран-прі Іспанії в каталонському Монтмело.

Гран-прі знову було без глядачів на трибунах. Однак при цьому виявилося захопливим (з двома виїздами машини безпеки), а його фінал - драматичним.

Усе йшло до звичного дубля "Мерседеса" - стартувавши з поул на своїй домашній трасі, Льюїс Гамільтон за три кола до фінішу вигравав у Валттері Боттаса близько 8 секунд. У свою чергу фін випереджав гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена на 6,5 секунд.

Але на 50-му колі в Боттаса вибухнула передня ліва шина - і фін кинувся в бокси, поступившись своєю позицією Максу. А оскільки голландцеві нічого не загрожувало в боротьбі за друге місце, то команда наказала йому зробити зайвий піт-стоп, щоб на свіжій гумі встановити найкраще коло і заробити преміальне очко.

Однак на цьому проблеми з передніми лівими шинами у гонщиків не закінчилися. На передостанньому колі доля Боттаса спіткала пілота "Макларена" Карлоса Сайнса, який ішов четвертим.

Справжня кульмінація настала на останньому колі. Після піт-стопу Ферстаппена у Гамільтона, який лідирував майже з 30 секундним відривом,стався прокол того-таки переднього лівого колеса. Всі бачили, як при гальмуванні шина боліда "Мерседес" готова була злетіти з диска і могла зруйнувати переднє антикрило.

Однак 6-разовий чемпіон світу вирішив дотерпіти і поборотися за перемогу.

Відрив Гамільтона від Ферстаппена танув на очах, і гонщику "Ред Булл" не вистачило пари поворотів - він відстав від британця менш ніж на 6 секунд.

Замкнув п'єдестал Шарль Леклер на "Феррарі", що також стало несподіванкою.

Додамо, що на перебіг гонки вплинув автомобіль безпеки, його другий виїзд спровокував ранні піт-стопи майже всіх гонщиків, через що другий відрізок гонки вийшов дуже довгим для одного комплекту шин і він не витримав випробування.

Другий виїзд сейфеті-кара спровокувала ефектна аварія гонщика "Альфа-Таурі" Данила Квята: на 12-му колі болід росіянина зірвало з траєкторії і кинуло в захисний бар'єр, імовірно, через прокол.

Після чергової перемоги Гамільтона і невдачі Боттаса, який очок не заробив, відрив британця від фіна збільшився до 30 очок.

У Кубку конструкторів лідерство "Мерседеса" також збільшилося.

  1. Мерседес - 146 очок
  2. Ред Булл - 78
  3. Макларен - 51
  4. Феррарі - 43
  5. Рейсінг Пойнт - 42
  6. Рено - 32
  7. Альфа Таурі - 13
  8. Альфа Ромео - 2
  9. Хаас - 1
  10. Вільямс - 0

Наступна гонка відбудеться вже через тиждень на тому ж автодромі в Сільверстоуні.

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