Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

Гран-прі Великобританії було четвертим етапом у цьогоріч пізньому сезоні Формули-1, відкриваючи другу серію трійчастих перегонів - двох у Сільверстоуні і Гран-прі Іспанії в каталонському Монтмело.

Гран-прі знову було без глядачів на трибунах. Однак при цьому виявилося захопливим (з двома виїздами машини безпеки), а його фінал - драматичним.

Усе йшло до звичного дубля "Мерседеса" - стартувавши з поул на своїй домашній трасі, Льюїс Гамільтон за три кола до фінішу вигравав у Валттері Боттаса близько 8 секунд. У свою чергу фін випереджав гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена на 6,5 секунд.

Але на 50-му колі в Боттаса вибухнула передня ліва шина - і фін кинувся в бокси, поступившись своєю позицією Максу. А оскільки голландцеві нічого не загрожувало в боротьбі за друге місце, то команда наказала йому зробити зайвий піт-стоп, щоб на свіжій гумі встановити найкраще коло і заробити преміальне очко.

Однак на цьому проблеми з передніми лівими шинами у гонщиків не закінчилися. На передостанньому колі доля Боттаса спіткала пілота "Макларена" Карлоса Сайнса, який ішов четвертим.

Справжня кульмінація настала на останньому колі. Після піт-стопу Ферстаппена у Гамільтона, який лідирував майже з 30 секундним відривом,стався прокол того-таки переднього лівого колеса. Всі бачили, як при гальмуванні шина боліда "Мерседес" готова була злетіти з диска і могла зруйнувати переднє антикрило.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Однак 6-разовий чемпіон світу вирішив дотерпіти і поборотися за перемогу.

Відрив Гамільтона від Ферстаппена танув на очах, і гонщику "Ред Булл" не вистачило пари поворотів - він відстав від британця менш ніж на 6 секунд.

Eyes front left as Lewis Hamilton somehow makes it back to parc ferme at Silverstone 👀 😮 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/LMSrNgt0eL — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Замкнув п'єдестал Шарль Леклер на "Феррарі", що також стало несподіванкою.

🏁 CLASSIFICATION 🏁



After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone



And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Додамо, що на перебіг гонки вплинув автомобіль безпеки, його другий виїзд спровокував ранні піт-стопи майже всіх гонщиків, через що другий відрізок гонки вийшов дуже довгим для одного комплекту шин і він не витримав випробування.

Другий виїзд сейфеті-кара спровокувала ефектна аварія гонщика "Альфа-Таурі" Данила Квята: на 12-му колі болід росіянина зірвало з траєкторії і кинуло в захисний бар'єр, імовірно, через прокол.

Після чергової перемоги Гамільтона і невдачі Боттаса, який очок не заробив, відрив британця від фіна збільшився до 30 очок.

DRIVER STANDINGS - AFTER FOUR ROUNDS 🏆



Hamilton extends his lead at the top



Verstappen closes the gap to Bottas in P2#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/BfKqFBaJdV — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

У Кубку конструкторів лідерство "Мерседеса" також збільшилося.

Мерседес - 146 очок Ред Булл - 78 Макларен - 51 Феррарі - 43 Рейсінг Пойнт - 42 Рено - 32 Альфа Таурі - 13 Альфа Ромео - 2 Хаас - 1 Вільямс - 0

Наступна гонка відбудеться вже через тиждень на тому ж автодромі в Сільверстоуні.