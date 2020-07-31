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Троє українців увійшли в топ-5 найдорожчих футболістів Угорщини

Українці в ціні у сусідів.

Троє українців увійшли в топ-5 найдорожчих футболістів Угорщини
Олександр Зубков
Фото: "Ференцварош"

Вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков став найдорожчим футболістом у рамках чемпіонату Угорщини, повідомляє isport.ua, посилаючись на дані авторитетного порталу Transfermarket.

Ринкова вартість 23-річного українця дорівнює 1,8 млн євро.

Співвітчизник Олександра - Іван Петряк ("МОЛ-Віді") - разом з партнером Зубкова по "Ференцварошу" словенцем Михою Блажичем з ціною 1,44 млн євро ділять у своєрідному хіт-параді друге місце.

Замкнув топ-5 ще один українець, одноклубник Зубкова і Блажича, центральний захисник Ігор Харатін, його ринкова вартість - 1,35 млн.

Нагадаємо, що "Ференцварош" під керівництвом українського фахівця Сергія Реброва захистив титул чемпіона країни.

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