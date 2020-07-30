"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаСпорт

Михайличенко повертається в "Динамо"

Український фахівець займе свою колишню посаду - спортивного директора.

Михайличенко повертається в "Динамо"
Олексій Михайличенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що незабаром колишній головний тренер Олексій Михайличенко повернеться в клуб на посаду спортивного директора. За його словами, ця посада повноцінно не була зайнята і готова під Михайличенка.

"Михайличенко відпочине і повернеться на посаду спортивного директора. Я його тоді умовив у скрутний час очолити команду, тому що вважав, що він найкраще знає колектив на той момент. Він багатьох гравців комплектував у ту команду. Сподівався, що йому вдасться. Може, не вистачило часу, може, ще якісь обставини були на заваді", - цитує Суркіса sportarena.com.

"Посада спортивного директора після Михайличенка не була зайнята, Безсонов виконував обов'язки", - уточнив президент клубу.

Нагадаємо, що Михайличенко працював на посаді спортивного директора "Динамо" з 2013 року. Минулого літа 57-річний фахівець був призначений на посаду головного тренера "біло-синіх" після звільнення Олександра Хацкевича.

Кияни завершили сезон на другому місці, а також виграли Кубок України.

Євросезон кияни завершили на груповій стадії - їм не вдалося вийти з групи Ліги Європи з "Копенгагеном", "Мальме" і "Лугано".

Після закінчення сезону 2019/20 Михайличенка відправили у відставку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також