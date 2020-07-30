Михайличенко повертається в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що незабаром колишній головний тренер Олексій Михайличенко повернеться в клуб на посаду спортивного директора. За його словами, ця посада повноцінно не була зайнята і готова під Михайличенка.

"Михайличенко відпочине і повернеться на посаду спортивного директора. Я його тоді умовив у скрутний час очолити команду, тому що вважав, що він найкраще знає колектив на той момент. Він багатьох гравців комплектував у ту команду. Сподівався, що йому вдасться. Може, не вистачило часу, може, ще якісь обставини були на заваді", - цитує Суркіса sportarena.com.

"Посада спортивного директора після Михайличенка не була зайнята, Безсонов виконував обов'язки", - уточнив президент клубу.

Нагадаємо, що Михайличенко працював на посаді спортивного директора "Динамо" з 2013 року. Минулого літа 57-річний фахівець був призначений на посаду головного тренера "біло-синіх" після звільнення Олександра Хацкевича.

Кияни завершили сезон на другому місці, а також виграли Кубок України.

Євросезон кияни завершили на груповій стадії - їм не вдалося вийти з групи Ліги Європи з "Копенгагеном", "Мальме" і "Лугано".

Після закінчення сезону 2019/20 Михайличенка відправили у відставку.