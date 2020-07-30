"Ультрас хочуть керувати командою "Динамо"? Нехай тільки спочатку гроші сюди занесуть", - Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс на презентації Мірчі Луческу як головного тренера клубу висловився з приводу протесту ультрас, які не хочуть призначення колишнього наставника "Шахтаря". За його словами, якщо фанати будуть висловлювати свою думку поза рамками закону, то він має важелі впливу, щоб припинити свавілля, повідомляє sportarena.com.

"Я сподіваюся на мудрість уболівальників. У нас же є не тільки ультрас, які протестують. Коли вони прийшли на стадіон, я з ними зустрівся, намагався пояснити свою позицію. Ми йдемо своїм шляхом. У нас є сьогодні сотні тисяч уболівальників. Я не кажу, що нам не потрібні активні фанати. Нам потрібні вболівальники, які розуміються на футболі, а не просто виходять, розуміючи, що їм треба просто розважитися. Не можу погодитися з тим, що тренер не може бути прийнятий в нашу сім'ю. Я перш за все розглядаю його за професійними якостями, і інше мене не цікавить. І хочу, щоб були результати", - заявив Суркіс.

"Хочу підкреслити, що якщо будуть результати - будуть оплески. Нехай вони не мені, а команді. Якщо успіху не буде - будуть питати з мене. Хочу цивілізованої розмови. Готовий зустрітися з ними, з командою. Хочу підтримки, але вести себе треба цивілізовано, в рамках закону. Ми живемо в демократичній країні, де кожен може висловити своє невдоволення. Але все в рамках закону. В іншому разі в нас є достатньо важелів, щоб припинити це свавілля. Ультрас хочуть керувати командою "Динамо"? Нехай управляють, тільки спочатку гроші сюди занесуть", - категорично зазначив президент клубу.