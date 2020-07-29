Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу

Поява на тренерському містку київського "Динамо" Мірчі Луческу - головна тема у вітчизняному футбольному інформаційному полі.

Камбек румунського фахівця в український футбол прокоментувала і донька легендарного тренера "Динамо" Валерія Лобановського Світлана.

Світлана Валеріївна впевнена, що, судячи з реакції "Шахтаря", Ігор Суркіс вгадав з Луческу.

"Футбол досить прагматичний. Тато постійно акцентував увагу на цьому. Тому, на мій погляд, обговорюючи персону Мірчі Луческу, слід, відкинувши емоції, перш за все, звертати увагу на його професіоналізм, досвід, досягнення.

Із цих позицій вибір "динамівських" керівників абсолютно виправданий. Хоча, звичайно, гарантію того, що співпраця румунського тренера з киянами буде успішною, не може дати ніхто. Усіх розсудить час. І результати виступу команди", - заявила Лобановська в інтерв'ю "Футбольному клубу".

"Уболівальників частково можна зрозуміти - все-таки Луческу багато років очолював головного конкурента "Динамо" - донецький "Шахтар". Для багатьох саме цей факт затьмарює всі інші аргументи. Але, з іншого боку, ці самі вболівальники вимагають від президента клубу результатів, перемог, титулів. Як казав тато: "Думай, якщо можеш". Задуматися дійсно є про що.

Невже Ігор Суркіс буде призначати тренера на шкоду справі, в яку вони з братом вкладають чималі кошти? Знову-таки, нагадаю про прагматичність. Так, Ігор Михайлович до певної міри йде на ризик, однак він ризикує передусім своєю репутацією і своїми грошима. Є охочі розділити з ним це? Щось таких не видно, на відміну від тих, хто здатен гучно і красиво говорити. Кожен вважає себе стратегом, коли дивиться на бій збоку", - зазначила Світлана.

Не залишила донька метра без уваги і висловлювання деяких колишніх гравців "Динамо", включаючи легенд клубу.

"Мене відверто зачіпає вибірковість, з якою ці "динамівські" серця виявляють свою так звану принциповість. Вони прекрасно почуваються, отримуючи захмарні зарплати у Федерації футболу від тих, хто об "Динамо" ноги витирає - це їх не бентежить. А тут, бачте, їм у душу наплювали. Щоб кидатися камінням в інших, потрібно самому мати чисте сумління.

Ви згадайте про своє "динамівське" походження і вчиніть принципово, коли ваш рідний клуб принижують через арбітрів, дисциплінарні органи або суди! Але там чомусь вони воліють промовчати, зате по Луческу проходяться "з усією прямотою", перетворюючись з професіоналів на емоційних уболівальників", - відверто заявила Лобановська.

"Які до Луческу претензії по суті? Їх немає і бути не може. Вік? Так і Лобановського багато хто списував після повернення з Близького Сходу. А цей "старий" команду до півфіналу Ліги чемпіонів довів. Він пішов, дали дорогу молодим. Хтось із них хоча б близько підібрався до батькових досягнень?! Ото ж бо й воно.

Щодо реакції "Шахтаря", то таке враження, що клуб принижений і ображений рішенням Мірчі прийняти "Динамо". Ще зовсім недавно перехід Мораеса з київського клубу в донецький подавався в абсолютно протилежному світлі. А тут просто шквал негативу на адресу людини, яка, власне, і вивела "Шахтар" на його нинішні висоти...

Знаєте, саме ця позиція донецької сторони, здається, підтверджує, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір! "Шахтар", судячи з усього, вже не почувається так комфортно, як раніше. І в цьому плані намічений на 25 серпня матч з "Динамо" за Суперкубок видається надзвичайно цікавим. Думаю, це буде гарний початок нової історії київського клубу", - оптимістично налаштована донька Валерія Лобановського.