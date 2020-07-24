Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"

Колишній головний тренер "Динамо" і збірної України Олег Блохін прокоментував призначення екснаставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу на посаду головного тренера киян.

"Це плювок. Це мені особистий плювок. Що говорив Луческу про "Динамо", про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу. Хто завгодно - тільки не Луческу", - цитує легенду українського футболу "Трибуна".

"Людина, яка працювала в "Шахтарі" 12 років, наговорила стільки про "Динамо". Що він зробив у збірній Туреччини, "Зеніті"? Що він зробив? Чотири чи три роки вже не працює, що він може зробити з "Динамо"?" - риторично запитує володар "Золотого м'яча" 1975 року.

При цьому Блохін запевнив, що не вболіватиме за "Динамо" Луческу за жодних умов.

"Навіть якщо він поліпшить результати! Дай боже, щоб він покращив. Але я в це не вірю", - заявив Блохін.