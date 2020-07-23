Комітет етики УАФ підтвердив побиття арбітра Іванова віцепрезидентом федерації Собуцьким

Тепер слово за КДК.

Комітет етики і чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) направив у Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ свій вердикт у справі про побиття арбітра Юрія Іванова, повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, інцидент стався у Волочиську після матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм".

Згідно з отриманими даними і свідченнями, провину за побиття арбітра покладено на президента "Агробізнесу" і віцепрезидента УАФ Олега Собуцького.

Раніше виконавчий комітет УАФ проголосував за призупинення на час розслідування повноважень віцепрезидента федерації Собуцького на підставі поданої ним заяви з відповідним проханням.

Сам функціонер стверджує, що стримував людей від побиття арбітрів.