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Комітет етики УАФ підтвердив побиття арбітра Іванова віцепрезидентом федерації Собуцьким

Тепер слово за КДК.

Комітет етики УАФ підтвердив побиття арбітра Іванова віцепрезидентом федерації Собуцьким
Олег Собуцький
Фото: fcab.com.ua

Комітет етики і чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) направив у Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ свій вердикт у справі про побиття арбітра Юрія Іванова, повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, інцидент стався у Волочиську після матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм".

Згідно з отриманими даними і свідченнями, провину за побиття арбітра покладено на президента "Агробізнесу" і віцепрезидента УАФ Олега Собуцького.

Раніше виконавчий комітет УАФ проголосував за призупинення на час розслідування повноважень віцепрезидента федерації Собуцького на підставі поданої ним заяви з відповідним проханням.

Сам функціонер стверджує, що стримував людей від побиття арбітрів. 

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