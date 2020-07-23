"Ювентус" 3000 днів поспіль перебуває у статусі чемпіона Італії

Сьогодні свою гегемонію туринці зможуть офіційно продовжити ще на 365 днів.

Сьогодні виповнюється 3000 днів, як "Ювентус" став чемпіоном Серії А. 3000 - Today, 23 July 2020, Juventus is celebrating 3000 days as Italian champions (from 6 May 2012). Iron. pic.twitter.com/VfIb9nI5ys — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020

6 травня 2012 року "Ювентус" тоді ще Антоніо Конте забезпечив собі це звання після виїзної перемоги (2:0) над "Кальярі" в рамках передостаннього туру сезону 2011/12. На той момент чинним чемпіоном Італії був "Мілан".

Додамо, що в тому сезоні "Ювентус" не зазнав жодної поразки в чемпіонаті.

Відтоді "Стара синьйора" виграла ще 7 чемпіонських звань і перебуває за крок від наступного.

Щоб стати недосяжними для суперників, підопічним Мауріціо Саррі досить сьогодні обіграти на виїзді "Удінезе".

Після вчорашньої нульової нічиєї "Інтера" з "Фіорентиною" математично наздогнати за очками туринців може тільки "Аталанта", але команда Руслана Малиновського поступається "Ювентусу" за особистими зустрічами (1:3, 2:2).