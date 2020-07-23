Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
Прощавай, 747
Прощавай, 747
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
ГоловнаСпорт

"Ювентус" 3000 днів поспіль перебуває у статусі чемпіона Італії

Сьогодні свою гегемонію туринці зможуть офіційно продовжити ще на 365 днів.

Сьогодні виповнюється 3000 днів, як "Ювентус" став чемпіоном Серії А.

6 травня 2012 року "Ювентус" тоді ще Антоніо Конте забезпечив собі це звання після виїзної перемоги (2:0) над "Кальярі" в рамках передостаннього туру сезону 2011/12. На той момент чинним чемпіоном Італії був "Мілан".

Додамо, що в тому сезоні "Ювентус" не зазнав жодної поразки в чемпіонаті.

Відтоді "Стара синьйора" виграла ще 7 чемпіонських звань і перебуває за крок від наступного.

Щоб стати недосяжними для суперників, підопічним Мауріціо Саррі досить сьогодні обіграти на виїзді "Удінезе".

Після вчорашньої нульової нічиєї "Інтера" з "Фіорентиною" математично наздогнати за очками туринців може тільки "Аталанта", але команда Руслана Малиновського поступається "Ювентусу" за особистими зустрічами (1:3, 2:2).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також