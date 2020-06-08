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Украинская ассоциация футбола провела конгресс во Львове вопреки карантину

Во Львовской области все еще запрещены массовые мероприятия.

Украинская ассоциация футбола провела конгресс во Львове вопреки карантину
Фото: uaf.ua

Украинская аccоциация футбола (УАФ) в воскресенье провела XXIII конгресс на "Арене Львов" вопреки карантину.

На сайте УАФ говорится, что конгресс, в котором приняли участие 92 делегата, прошел с соблюдением предусмотренных законодательством санитарных и противоэпидемических мер. Но Львовская область до сих пор находится на строгом карантине из-за высоких показателей заболеваемости, и там по-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек.

На конгрессе присутствовал и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он выложил в фейсбуке фотографии с конгресса и был раскритикован главой медицинского комитета Верховной Рады Михаилом Радуцким.

Он пообещал, что обратится по этому поводу к премьер-министру, а также спросит об этом во время вопросов часа к правительству в Верховной Раде.

Фото: скриншот Tribuna.com

Главным решением конгресса стало продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко до конца 2022 года.

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