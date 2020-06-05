Экс-капитан "Манчестер Сити" пожертвовал "Андерлехту" впечатляющую сумму денег

Легендарный экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани отметился благородным жестом.

В условиях финансовой нестабильности, вызванной пандемией COVID-19, Компани пожертвовал своему родному клубу – "Андерлехту", в котором он сейчас трудится в качестве тренера, 3 млн евро, сообщает бельгийское издание La Derniеre Heure.

"Инвестиции Венсана имеют символическое значение", - сказал генеральный директор клуба Ван Этвельт. - Те, кто знает Компани, знают, что он ничего не хочет взамен".

Добавим, что, может, для кого-то сумма в несколько млн евро и является символической.

Ранее Компани отказался вернуться в "Манчестер Сити" и стать помощником Хосепа Гвардиолы.

"Винни", как называют Венсана, является воспитанником "Андерлехта". Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году перешел в "Гамбург" за 10,5 млн евро, а уже через два года перебрался в "Манчестер Сити", за который выступал на протяжении 11 лет.