Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
ГлавнаяСпорт

Экс-капитан "Манчестер Сити" пожертвовал "Андерлехту" впечатляющую сумму денег

"Андерлехт" является родным для Венсана Компани клубом.

Экс-капитан "Манчестер Сити" пожертвовал "Андерлехту" впечатляющую сумму денег
Венсан Компани
Фото: nieuwsblad.be

Легендарный экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани отметился благородным жестом.

В условиях финансовой нестабильности, вызванной пандемией COVID-19, Компани пожертвовал своему родному клубу – "Андерлехту", в котором он сейчас трудится в качестве тренера, 3 млн евро, сообщает бельгийское издание La Derniеre Heure.

"Инвестиции Венсана имеют символическое значение", - сказал генеральный директор клуба Ван Этвельт. - Те, кто знает Компани, знают, что он ничего не хочет взамен".

Добавим, что, может, для кого-то сумма в несколько млн евро и является символической.

Ранее Компани отказался вернуться в "Манчестер Сити" и стать помощником Хосепа Гвардиолы.

"Винни", как называют Венсана, является воспитанником "Андерлехта". Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году перешел в "Гамбург" за 10,5 млн евро, а уже через два года перебрался в "Манчестер Сити", за который выступал на протяжении 11 лет. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также