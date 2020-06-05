Скандалом завершился первый после рестарта сезона тур чемпионата Португалии.

"Бенфика" на родном Estаdio da Luz не смогла сломить сопротивление одного из аутсайдеров первенства - "Тондела". Матч завершился безголевой ничьей.

И несмотря на то, что этот результат позволил команде настичь лидера чемпионата – "Порту", который свой матч проиграл, фанаты атаковали клубный автобус "орлов".

Фанов не остановил даже полицейский конвой. Инцидент случился около 1:30 ночи по местному времени.

В результате хулиганской атаки на автобус полузащитник лиссабонцев Юлиан Вайгль и вингер Андрия Живкович получили травмы от осколков стекла, попавших в лицо, сообщает официальный сайт "Бенфики".

После того, как футболистам была предоставлена помощь на клубной базе "Сейшала", игроков доставили в больницу.

Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 🇵🇹 (@SPolaris13) June 4, 2020

В своем заявлении клуб гарантировал полное сотрудничество с властями, к которым он призвал приложить максимальные усилия для выявления преступников, ответственных за эти противоправные действия и притянуть их к криминальной ответственности.