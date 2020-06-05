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После нападения фанатов на клубный автобус "Бенфики" два футболиста попали в больницу

Хулиганские выходки португальских болельщиков.

После нападения фанатов на клубный автобус "Бенфики" два футболиста попали в больницу
"Бенфика" - "Тондела"
Фото: EPA/UPG

Скандалом завершился первый после рестарта сезона тур чемпионата Португалии.

"Бенфика" на родном Estаdio da Luz не смогла сломить сопротивление одного из аутсайдеров первенства - "Тондела". Матч завершился безголевой ничьей.

И несмотря на то, что этот результат позволил команде настичь лидера чемпионата – "Порту", который свой матч проиграл, фанаты атаковали клубный автобус "орлов".

Фанов не остановил даже полицейский конвой. Инцидент случился около 1:30 ночи по местному времени.

В результате хулиганской атаки на автобус полузащитник лиссабонцев Юлиан Вайгль и вингер Андрия Живкович получили травмы от осколков стекла, попавших в лицо, сообщает официальный сайт "Бенфики".

После того, как футболистам была предоставлена помощь на клубной базе "Сейшала", игроков доставили в больницу.

В своем заявлении клуб гарантировал полное сотрудничество с властями, к которым он призвал приложить максимальные усилия для выявления преступников, ответственных за эти противоправные действия и притянуть их к криминальной ответственности.

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